Международный конкурс песен «Евровидение» в 2024 году состоится в 68-й раз. Право принять мероприятие в 2024 году получила Швеция, так как в 2023 году победителем конкурса стала шведская певица Лорин. Тогда страна одержала победу в главном песенном конкурсе Европы уже в седьмой раз. Первый и второй полуфиналы состоятся в шведском городе Мальме на арене «Мальме» 7 и 9 мая, финал пройдет 11 мая.

В 2024 году международный песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальме. «Евровидение» проходило здесь в 1992 и 2013 годах. В другие годы конкурс принимали столица Швеции — Стокгольм (1975, 2000, 2016) и город Гетеборг (1985).

Всего в «Евровидении»-2024 примут участие 37 стран. В первом полуфинале — 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания). В финал выйдут лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участие в этом конкурсе.