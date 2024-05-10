Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе

Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет в субботу, 11 мая, в шведском городе Мальме на арене «Мальме». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Российские телеканалы не будут транслировать конкурс, однако Европейский вещательный союз проведет прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.

Всего в «Евровидении»-2024 принимает участие 37 стран. В первом полуфинале было 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания). В финал вышло лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).

Евровидение 2024: кто из стран пропускает и отказался от участия в конкурсе

Андорра — последнее участие в 2009 году

Болгария — последнее участие в 2022 году

Босния и Герцеговина — последнее участие в 2016 году

Монако — последнее участие в 2006 году

Румыние — последнее участие в 2023 году

Северная Македония — последнее участие в 2022 году

Словакия — последнее участие в 2012 году

Турция — последнее участие в 2012 году

Черногория — последнее участие в 2022 году

Право принять «Евровидение» в 2024 году получила Швеция, так как в 2023 году победителем конкурса стала шведская певица Лорин. Тогда страна одержала победу в главном песенном конкурсе Европы уже в седьмой раз.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участия в этом конкурсе.