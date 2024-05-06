Евровидение 2024: во сколько и как смотреть трансляции конкурса в России

Международный конкурс песен «Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском городе Мальме на арене «Мальме». Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, финал пройдет 11 мая.

Оба полуфинала и финал «Евровидения» будут начинаться в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (в 22:00 по московскому). В России конкурс транслировать не будут, однако Европейский вещательный союз будет вести прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.

Всего в «Евровидении»-2024 примут участие 37 стран. В первом полуфинале — 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания). В финал выйдут лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участие в этом конкурсе.