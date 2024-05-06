Евровидение 2024: время начала и где смотреть трансляцию финала конкурса

Международный конкурс песен «Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском городе Мальме на арене «Мальме». Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая и будут начинаться в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (в 22:00 по московскому). Финал пройдет 11 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Российские телеканалы не будут транслировать конкурс, однако Европейский вещательный союз проведет прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.

Всего в «Евровидении»-2024 примут участие 37 стран. В первом полуфинале — 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания). В финал выйдут лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).

Право принять «Евровидение» в 2024 году получила Швеция, так как в 2023 году победителем конкурса стала шведская певица Лорин. Тогда страна одержала победу в главном песенном конкурсе Европы уже в седьмой раз.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участие в этом конкурсе.