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Сегодня, 00:20

Евровидение: подсчет голосов в финале конкурса 2024 — итоги и кто победил

Стал известен победитель «Евровидения» в 2024 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евровидение 2024.
Фото Global Look Press
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Концертная часть 68-го песенного конкурса «Евровидение» 2024 завершился в шведском Мальме. Для зрителей выступили представители 25 государств. Началось голосование. В нем участвовуют национальное жюри из стран-участниц Европейского вещательного союза (EBU) и телезрители. Результат станет известен после суммирования всех баллов.

Следить за эфиром можно в трансляции на официальном YouTube-канале Европейского вещательного союза (EBU).

В конкурсе песни принимало участие 37 стран, по итогам двух полуфиналов в гранд-финал вышли 20 государств. Автоматически в число финалистов проходят «Большая пятерка» и страна-организатор. Таким образом, за победу должны были бороться 26 представителей стран. Однако в день проведение конкурса представитель Нидерландов Йост Клейн был отсранен за неподобающее поведение. Подробности не сообщаются. В инцинденте разбирается полиция. Артист считался одним из фаворитов.

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