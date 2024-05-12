Стал известен победитель «Евровидения» в 2024 году

Концертная часть 68-го песенного конкурса «Евровидение» 2024 завершился в шведском Мальме. Для зрителей выступили представители 25 государств. Началось голосование. В нем участвовуют национальное жюри из стран-участниц Европейского вещательного союза (EBU) и телезрители. Результат станет известен после суммирования всех баллов.

Следить за эфиром можно в трансляции на официальном YouTube-канале Европейского вещательного союза (EBU).

В конкурсе песни принимало участие 37 стран, по итогам двух полуфиналов в гранд-финал вышли 20 государств. Автоматически в число финалистов проходят «Большая пятерка» и страна-организатор. Таким образом, за победу должны были бороться 26 представителей стран. Однако в день проведение конкурса представитель Нидерландов Йост Клейн был отсранен за неподобающее поведение. Подробности не сообщаются. В инцинденте разбирается полиция. Артист считался одним из фаворитов.