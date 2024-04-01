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1 апреля, 19:27

Федерация бокса пригласила попавшего под машину террористов мальчика на тренировки

Руслан Минаев
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Федерация бокса России пригласила на тренировки по самообороне восьмилетнего мальчика Илью, который пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ребенок попал под колеса автомобиля террористов, после того как с матерью Ольгой выбрался из концертного зала.

«Представители Федерации бокса России навестили Илью в больнице. К счастью, процесс восстановления идет хорошо. Мы подарили подарки Илье и пригласили его вместе со всей семьей на боксерские тренировки. Уверены, что тренировки придадут ему еще больше уверенности и научат постоять за себя в любой ситуации», — цитирует ТАСС представителя федерации.

Ранее мать ребенка Ольга поблагодарила клубы КХЛ за поддержку.

Источник: ТАСС
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