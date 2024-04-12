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Сегодня, 15:00

Федерация бокса России создала оперштаб для помощи пострадавшим от наводнения

Руслан Минаев
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Федерация бокса России создала оперативный штаб для помощи людям, пострадавшим во время наводнения в Оренбургской области.

«Штаб активно работает, собирается и обрабатывается информация о пострадавших. Наши специалисты работают и на местах, реагируют на запросы людей в регионах. Мы собираем гуманитарную помощь — вещи первой необходимости для тех, кто в этой непростой ситуации потерял кров, у кого личные вещи остались в затопленных домах», — цитирует ТАСС генсека организации Татьяну Кириенко.

Отмечается также, что штаб работает и в других регионах, где есть угроза наводнения. В частности, в Курганской области.

Источник: ТАСС
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