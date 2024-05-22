Федеральные агентства США подключились к расследованию смерти актера Перри

Управление по борьбе с наркотиками США, почтовая служба и полиция начали масштабное расследование обстоятельств смерти американского актера Мэттью Перри, который исполнил главную роль в сериале «Друзья». Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, вышеперечисленные ведомства начали расследование несколько месяцев назад после данных экспертизы о том, что Перри погиб от острого воздействия кетамина. Недавно к расследованию присоединилась почтовая служба, которая хочет установить, мог ли актер получать наркотики по почте.

По результатам токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до своей смерти. Однако по информации медицинского сотрудника, кетамин, обнаруженный в его организме, применялся не для лечения.

Тело Мэттью Пери обнаружили 28 октября прошлого года в его доме в штате Калифорния.