Федорищев встретился с Дегтяревым в Большом Кремлевском дворце

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым в Большом Кремлевском дворце.

«В повестке вопросы развития хоккея и бадминтона», — написано у Федорищева в Telegram-канале.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.