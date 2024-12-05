Федорищев встретился с Дегтяревым в Большом Кремлевском дворце

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым в Большом Кремлевском дворце.
«В повестке вопросы развития хоккея и бадминтона», — написано у Федорищева в Telegram-канале.
26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.