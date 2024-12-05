Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:38

Федорищев встретился с Дегтяревым в Большом Кремлевском дворце

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым в Большом Кремлевском дворце.

«В повестке вопросы развития хоккея и бадминтона», — написано у Федорищева в Telegram-канале.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: Telegram-канал Федорищева
Вячеслав Федорищев
Михаил Дегтярев
Читайте также
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Пивоваров: «Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование»
Пивоваров сообщил, что вопрос финансирования клубов от госкорпораций вынесен в качестве поручения на Госсовете
В «Динамо» объяснили уменьшение количества футболистов агента Андреева в команде
Пивоваров: «Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион?»
Пивоваров — о словах Федорищева: «На данном этапе медийная составляющая преобладает»
«Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя