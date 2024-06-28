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Фестиваль «Алые паруса» 2024: время начала и где смотреть

28 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Салют в Санкт-Петербурге.
Фото Global Look Press
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В Санкт-Петербурге 28 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса» 2024. Торжественное мероприятие начнется в 20.00 со сбора выпускников на Дворцовой площади.

Как ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на праздник приехали выпускники из 38 субъектов РФ.

Программа «Алых парусов» 2024

  • 22:00 — большой концерт на Дворцовой площади и официальные поздравления.
  • 00:30 — торжество переходит на Дворцовую набережную.
  • 00:40 — 01:10 — масштабное пиротехническое шоу, проход бригантины «Россия» в акватории Невы и праздничный салют.
  • 04:00 — окончание праздника.

Как попасть на «Алые паруса» 2024

  • Быть выпускником, его родителем или учителем. Пригласительные билеты по традиции выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ.
  • Пойти в качестве волонтера. Для этого нужно было за несколько недель до фестиваля пройти отбор.
  • Пойти на набережную, террасу или балкон, откуда будет видно салют и шоу.

Смотреть трансляцию праздника выпускников «Алые паруса» 2024 можно будет бесплатно и в прямом эфире на Пятом канале с 22.00.

Более подробная информация о том, откуда можно посмотреть живьем праздник «Алые паруса», доступна в материале «СЭ».

Фестиваль &laquo;Алые Паруса&raquo;. «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения
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