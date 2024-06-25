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Сегодня, 20:25

Фетисов призвал развивать внутренний спорт

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum отметил важность развития внутренного спорта в период международных санкций.

«Звание чемпиона России должно быть знаковым. Работа детского тренера должна быть значимой. Нельзя зарабатывать на детском спорте. Мы должны в региональных СМИ чаще рассказывать о местных чемпионах. А у нас в спортивной печати в основном пишут о мировом футболе. Кто нам мешает поменять нашу политику? Я считаю, что мы обязаны сегодня поднимать внутренний спорт. С другой стороны, смотришь соревнования и видишь пустой стадион. Соревнуются лучшие атлеты и пловцы, а люди не пришли. Оказывается, нужен какой-то иностранный крендель, чтобы прийти, заплатить деньги и поддержать», — сказал депутат.

Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, 7-кратным чемпионом мира и 3-кратным обладателем Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).

Вячеслав Фетисов
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