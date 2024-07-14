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Сегодня, 17:10

Фетисов — о западных чиновниках: «Отняли у детей мечту»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов раскритиковал западных спортивных чиновников за то, что они отстранили российских спортсменов от международных стартов и лишили многих детей мечты.

«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли. Сергей Лавров дал точное определение некомпетентным чиновникам во всех направлениях. Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чем ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн — это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн», — сказал Фетисов во время выступления на VK Fest в «Лужниках».

В феврале 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований, однако уже в марте выступил за допуск атлетов к турнирам в нейтральном статусе, однако в зимних видах спорта отстранение действует до сих пор.

Так, в начале февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение национальных команд России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов. Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024

На Олимпийские игры в Париже россиян допустили в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На соревнования поедет 15 спортсменов, принявших приглашение МОК.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
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