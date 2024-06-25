Фетисов высказался о сбежавших из России релокантах

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum сказал, что в отъезде из России молодых парней с начала проведения СВО виновато плохое воспитание.

«Мне кажется, что это их, не их вина. Их беда, что мы их такими воспитали. То есть, все эти моменты мы упустили, поэтому вот эти пацаны, которые, я думаю, они испугались того, что они что-то не умеют, неправильно могут что-то сказать, ну, и проще в этом смысле ретироваться и свалить куда-нибудь», — сказал депутат.

Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, 7-кратным чемпионом мира и 3-кратным обладателем Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).