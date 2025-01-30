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Фигурист Маравилла из-за собаки не попал на борт самолета, который потерпел крушение в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский фигурист Джон Маравилла рассказал, почему не полетел самолетом, который потерпел крушение в США.

Ранее Маравилла в соцсетях рассказал, что мог находиться в упавшем самолете, но его не пустили на борт. Также американец сообщил, что этим рейсом летели 14 фигуристов.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — цитирует фигуриста РИА «Новости».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
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