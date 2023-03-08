Фильм «Брат-3» выйдет осенью 2023 года

Премьера кинокартины «Брат-3» состоится осенью 2023 года, сообщил режиссер Валерий Переверзев.

«Фокус-группа отсмотрела картину. Можем выпустить ее в любой момент. Готовим фестивальное продвижение картины. По поводу выхода — фильм действительно осенний. И я не раз в разговоре с актерами упоминал, что надо выпускать именно осенью. Тем более, я учитываю договоренности с крупнейшими фестивалями в Африке, Индии. Сначала фильм покажут там. Так что с учетом этого осенью наиболее вероятен выход «Брата-3» в России», — цитирует Переверзева spb.kp.ru.

В съемках приняли участия рэперы Птаха, Басота и братья Торсуевы, известные по «Приключениям Электроника». Также в кино снялись старые звезды Голливуда Эрик Робертс и Костас Мэндилор.