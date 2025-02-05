Фильм «Федя. Народный футболист» номинирован на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фильм «Федя. Народный футболист» стал номинантом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в категории «лучший полнометражный игровой фильм».

Картина вошла в лонг-лист XII Премии АПКиТ, всего в списке 22 номинанта. Шорт-лист станет известен после завершения первого этапа голосования жюри. Лауреаты определятся по итогам второго тура и будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии награждения.

Картина вышла в широкий прокат 31 октября 2024 года.

Черенков — воспитанник «Спартака», выступал за красно-белых с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.