5 ноября, 22:00

FONBET и Федерация спорта лиц с ПОДА продлили соглашение на 2026 год

Букмекер поддержит проведение двух турниров серии «Лига Героев», участники которых - ветераны СВО.

Подписание соглашения состоялось на полях форума «Россия — спортивная держава». Подписи под документом поставили генеральный директор FONBET Александр Парамонов и президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин.

По условиям партнерства FONBET в рамках своей благотворительной программы ДоброFON окажет содействие проведению второго круга чемпионата России по волейболу сидя и четвертого круга чемпионата России по хоккею-следж. Оба турнира проходят в рамках Лиги Героев, участие в которых примут команды полностью или частично сформированные из участников СВО. Финалы чемпионатов состоятся в 2026 году.

«Сейчас мы имеем возможность полноценно провести финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Без поддержки это было бы невозможно сделать. Во Второй Лиге Героев участвуют ребята, которые получили тяжелые ранения и травмы в ходе СВО. Сейчас мы можем организовать для них полноценный формат чемпионата, — заявил президент Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Строгин. — Это касается в полной мере и Лиги Героев волейбола сидя. В ней также принимают участие ребята, получившие тяжелые ранения и травмы. Благодаря поддержке Fonbet мы можем в полной мере реализовать наш спортивный календарь. В наших будущих победах частица их труда. Спасибо большое!»

«Хочу сказать огромное спасибо компании FONBET! За последнее время с их поддержкой проведено очень много соревнований для детей, по спорту высших достижений. Не только с Федерацией спорта лиц с ПОДА, но и с Федерацией спорта слепых, с Паралимпийским комитетом России. Это способствует тому, чтобы как можно больше лиц с ОВЗ занимались спортом, чувствовали себя востребованными и успешными. Спасибо за помощь и поддержку!» — высказался президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ранее, в феврале 2025 года, стороны подписали соглашение о поддержке ряда других соревнований, проходящих под эгидой федерации. В частности, FONBET выступил партнером первого тура чемпионата России по футболу ампутантов, чемпионата России по регби на колясках (1-й круг), Всероссийских соревнований по баскетболу на колясках 3х3 и Кубка России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соглашение подтвердило условия меморандума, подписанного годом ранее на форуме в Уфе.

В октябре 2025 года FONBET также выступил титульным спонсором чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках.

