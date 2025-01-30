FONBET подал иск против Анохина

Букмекерская компания FONBET подала иск против бывшего генерального директора Сергея Анохина.

51-летний функционер обвиняется в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.

«FONBET инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее 30 января стало известно, что Тверской суд отправил Анохина в СИЗО до 29 марта.