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FONBET подал иск против Анохина

Руслан Минаев
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Букмекерская компания FONBET подала иск против бывшего генерального директора Сергея Анохина.

51-летний функционер обвиняется в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.

«FONBET инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Сергей Анохин в&nbsp;зале суда. Анохина арестовали до 29 марта. Он дал признательные показания по делу о взятке

Ранее 30 января стало известно, что Тверской суд отправил Анохина в СИЗО до 29 марта.

Источник: РИА
Сергей Анохин
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