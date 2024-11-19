Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Ставки

Сегодня, 17:10

FONBET удостоен награды Российского Красного Креста

Telegram Дзен

На ежегодном вечере Российского Красного Креста отечественные компании получили награды за вклад в благотворительные инициативы. Мероприятие прошло 14 ноября. Одну из статуэток вручили представителям FONBET.

В 2024 году FONBET активно поддерживал инициативы Российского Красного Креста. В марте он перевел 30 млн рублей на счет РКК для оказания помощи и поддержки семей погибших и пострадавших в теракте в столичном «Крокус Сити Холле». Еще 15 млн букмекер перечислил на помощь переселенцам из Курской области.

Кроме того, FONBET и Красный Крест помогли пострадавшим от паводков жителям Оренбургской и Омской областей на общую сумму 15 млн рублей. Собранные средства были направлены на закупку гуманитарной помощи пострадавшим жителям.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Россию не пускают на ЧМ-2026 — поможет Трамп
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
Сегодня
Вчера
Неделя