Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 12:05

Форум и премия Investment Leaders Forum&Award пройдут 30 ноября

Фото Пресс-служба Investment Leaders Forum&Award

Масштабная дискуссия о стратегиях, инвестициях и будущем рынка.

Investment Leaders Forum&Award* станет площадкой, где о будущем рынка, цифрах и кейсах будут говорит те, кто реально двигает инвестиции вперед: управляющие компании, брокеры, эмитенты, венчурные инвесторы и технологические предприниматели.

В центре программы — 8 деловых треков, которые раскрывают весь спектр инвестиционных возможностей:

• «Инвест-реальность 2026» — экономика завтрашнего дня, новые финтех-решения, лидеры и новички фондового рынка;

• «Долговой рынок 360» — доходность, надежность и стратегии, которые работают;

• «Альтернативные инвестиции» — недвижимость, бизнес, франшизы и другие нестандартные активы;

• «Цифровое настоящее и будущее» — DeFi, ЦФА, криптовалюты, цифровой рубль, ВЭД;

• «Для ценителей» — нишевые активы и предметы коллекционирования;

• «Новый русский венчур» — идеи, таланты и капитал, формирующие рынок будущего.

Фото Пресс-служба Investment Leaders Forum&Award

Среди спикеров и гостей форума — лидеры мнений, эксперты-практики и представители крупнейших компаний: Владимир Брагин («Альфа-Капитал»), Ирина Ахмадуллина (шоу «Деньги не спят»), Юрий Мариничев (Positive Technologies), Роман Кожура («Сбер»), Егор Диашов (ИК «Диалот»), Ольга Коношевская (инвестиционный советник), Евгений Коган (Bitkogan), Артем Бабинков (Московская биржа). Это те, кто не просто следит за рынком, а формирует его.

«Инвестиционный рынок сегодня — это динамичная экосистема, в которой важен не только выбор инструмента, но и способность видеть возможности шире. Мы создаем среду для открытого разговора о трендах, рисках и стратегиях, которые определяют будущее российского капитала. Форум — это место, где формируются решения, а премия — где признание встречает результат», — отмечает директор премии Investment Leaders Ангелина Сливина.

Премия Investment Leaders** отметит тех, кто задает стандарты на инвестиционном рынке. Более 30 номинаций охватывают все направления: от фондового рынка и финтеха до ESG, человеческого капитала и финансовой грамотности.

В числе лауреатов прошлых лет — «Сбер», «Альфа-Капитал», «БКС Мир инвестиций», «ЛУКОЙЛ», Positive Technologies, «Дом.РФ», Go Invest, «Росатом» и другие компании, чьи решения становятся ориентиром для всего рынка.

* Инвестмент Лидерс Форум энд Эворд

Реклама. 18+. ООО  «СП группа». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, офис 453 . ИНН: 7725838410. erid 2VfnxxJssx5

Telegram Дзен Max
Читайте также
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя