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Сегодня, 17:50

Форум «Спорт и Бизнес» пройдет 21 июня в Москве

В Москве 21 июня пройдет форум «Спорт и Бизнес».
Фото пресс-служба премии «Спорт и Россия»
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21 июня в Москве состоится ежегодный форум «Спорт и Бизнес». Он является одним из ключевых мероприятий по поддержке спорта и предпринимательства. Форум направлен на всестороннее развитие предпринимателей в управлении, масштабировании и развитии спортивного бизнеса.

Каждый участник форума сможет обсудить актуальные темы развития и партнерства в области спорта и ЗОЖ, обменяться опытом и успешными практиками, создать полезные связи в профессиональном сообществе и стать частью спортивного комьюнити.

Среди спикеров форума будут следующие спортсмены, бизнесмены и работники спортивных клубов: трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо, президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина, руководитель отдела по работе с Олимпийскими советами и академиями ОКР Наталья Пряникова и вице-президент КННВС Игорь Павлюк.

Баннер форума «Спорт и Бизнес».
Фото пресс-служба премии «Спорт и Россия»

Главными темами форума станут:

  • Перспективы развития спортивной индустрии.
  • Развитие корпоративного спорта в России.
  • Развитие фитнес-индустрии в эпоху глобальных изменений и вызовов.
  • Спорт как личный бренд.
  • Меры государственной поддержки спорта.
  • Неолимпийские виды спорта: интеграции и партнерства.
  • Будущее киберспорта и фиджитал игр.
  • Возможности большого спорта.

Форум завершится торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие наиболее успешные проекты в области спорта за прошедший год.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте.

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