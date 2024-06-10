Форум «Спорт и Бизнес» пройдет 21 июня в Москве

21 июня в Москве состоится ежегодный форум «Спорт и Бизнес». Он является одним из ключевых мероприятий по поддержке спорта и предпринимательства. Форум направлен на всестороннее развитие предпринимателей в управлении, масштабировании и развитии спортивного бизнеса.

Каждый участник форума сможет обсудить актуальные темы развития и партнерства в области спорта и ЗОЖ, обменяться опытом и успешными практиками, создать полезные связи в профессиональном сообществе и стать частью спортивного комьюнити.

Среди спикеров форума будут следующие спортсмены, бизнесмены и работники спортивных клубов: трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо, президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина, руководитель отдела по работе с Олимпийскими советами и академиями ОКР Наталья Пряникова и вице-президент КННВС Игорь Павлюк.

Фото пресс-служба премии «Спорт и Россия»

Главными темами форума станут:

Перспективы развития спортивной индустрии.

Развитие корпоративного спорта в России.

Развитие фитнес-индустрии в эпоху глобальных изменений и вызовов.

Спорт как личный бренд.

Меры государственной поддержки спорта.

Неолимпийские виды спорта: интеграции и партнерства.

Будущее киберспорта и фиджитал игр.

Возможности большого спорта.

Форум завершится торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие наиболее успешные проекты в области спорта за прошедший год.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте.