Фотограф «СЭ» Дарья Исаева выиграла престижный конкурс спортивной журналистики

Сегодня, 20:52
Фотокорреспондент «Спорт-Экспресса» Дарья Исаева завоевала первое место на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед», организованном Олимпийским комитетом при поддержке ПАО «Газпром» и Федерации спортивных журналистов России.
Дарья победила в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ с материалом о художественной гимнастике.
Второе место в этой номинации в активе другого нашего фотографа Александра Федорова за снимок с матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».