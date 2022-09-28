28 сентября, 22:40
Футболист «Сочи» Владислав Сарвели после матча Кубка России против ЦСКА (1:2) отреагировал на приговор Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего директора академии Николая Ларина.
— Это огромная потеря для меня и для футбола. Это страшно. Буду всегда поддерживать Николая Юрьевича. Это очень серьезный человек для меня, он сильно повлиял на мою жизнь. Сожалению, что такое произошло.
— Первая реакция — это шок?
— Три года — это много. За то, что я играю сейчас.
— Он кому-то перешел дорогу? Или кому-то это было нужно?
— У нас, если кому-то нужно, то ты будешь наказан. Никто не будет разбираться, виноват ты или нет.
— Общался с кем-то из того «Чертаново»?
— Мы все следили и все переживали за Ларина.
— Чего не получилось для победы?
— Забить второй гол и не пропустить.
— Что скажешь о пенальти, который не назначили?
— В футболе появились новые правила. По мне — это пенальти.
— Тебе удается думать только о футболе?
— Стараюсь меньше читать новостей. Побольше думать о себе и своих близких.