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28 сентября, 22:40

Сарвели — о приговоре Ларину: «Если кому-то нужно, ты будешь наказан»

Сарвели отреагировал на приговор Замоскворецкого суда по делу Ларина
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Футболист «Сочи» Владислав Сарвели после матча Кубка России против ЦСКА (1:2) отреагировал на приговор Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего директора академии Николая Ларина.

— Это огромная потеря для меня и для футбола. Это страшно. Буду всегда поддерживать Николая Юрьевича. Это очень серьезный человек для меня, он сильно повлиял на мою жизнь. Сожалению, что такое произошло.

— Первая реакция — это шок?

— Три года — это много. За то, что я играю сейчас.

— Он кому-то перешел дорогу? Или кому-то это было нужно?

— У нас, если кому-то нужно, то ты будешь наказан. Никто не будет разбираться, виноват ты или нет.

— Общался с кем-то из того «Чертаново»?

— Мы все следили и все переживали за Ларина.

— Чего не получилось для победы?

— Забить второй гол и не пропустить.

— Что скажешь о пенальти, который не назначили?

— В футболе появились новые правила. По мне — это пенальти.

— Тебе удается думать только о футболе?

— Стараюсь меньше читать новостей. Побольше думать о себе и своих близких.

Владислав Сарвели
Николай Ларин
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