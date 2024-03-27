Гафин: «Динамо» скорбит вместе со всей страной по тем, кто пострадал в «Крокусе»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин на мемориале памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» поделился чувствами по поводу трагедии.

«Хочется еще раз выразить слова соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Наш клуб объявил о том, что ближайший матч мы посвятим всем тем, кто пострадал от произошедшей катастрофы. Все билетные сборы будут пожертвованы в фонд «ВТБ Страна», который помогает тем, кто пострадал. Сегодня мы всей командой приехали сюда, чтобы почтить память жертв ушедших. Это большая трагедия для всех. Наш клуб скорбит вместе со всей страной по тем, кто пострадал», — цитирует Гафина Sport24.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.