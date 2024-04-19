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19 апреля, 22:45

Газзаев и Мостовой вошли в состав жюри конкурса «Россия — футбольная страна»

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Официальный сайт РФС сообщил о том, кто войдет в список жюри конкурса «Россия — футбольная страна».

По информации источника, в экспертную комиссию войдут заслуженный тренер России Валерий Газзаев и двукратный чемпион СССР Александр Мостовой. Также в списке жюри значатся бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, трехкратный чемпион России Руслан Нигматуллин, блогер и президент медиакоманды Broke Boys Дмитрий Егоров и президент футбольной Медиалиги Николай Осипов.

Кроме того, определят победителей конкурса и звезды отечественной эстрады — певица Анна Седокова, а также актеры Ярослав Могильников и Антон Богданов.

Лучшие проекты конкурса в своих номинациях будут презентованы перед экспертной комиссией 27 апреля в пресс-центре «Матч ТВ» на Новом Арбате.

В четвертом сезоне конкурса «Россия — футбольная страна» участвуют 444 проекта из 76 регионов. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место 300 тысяч, третье 250 тысяч.

Источник: РФС
Александр Мостовой
Руслан Нигматуллин
Федор Кудряшов
Валерий Газзаев
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