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Сегодня, 15:35

Где смотреть «Барби» в Москве: актуальная информация

Фильм «Барби» вышел в прокат московских кинотеатров
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби», Global Look Press
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Фильм о кукле Барби Греты Гервиг бьет рекорды в мировом прокате (собрано более 1,385 миллиарда долларов). Главную роль сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

О фильме

Кинолента рассказывает, как живет самая обыкновенная стереотипная Барби в Барбиленде, где каждый день идеален. Кукла меняет наряды, загорает на пляже, танцует на вечеринках. В этом мире Кен — приложение к Барби. Однажды кукле в голову приходят мысли о смерти. Чтобы разобраться в происходящем, ей предстоит отправиться в реальный мир. Компанию ей составляет влюбленный Кен.

В фильме поднимаются вопросы феминизма, прав женщин, патриархата и мачизма.

Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби», Global Look Press

Где смотреть «Барби» в Москве?

Фильм «Барби» все-таки будет представлен в российском прокате. Кинокартину в цифровой копии озвучили российские «официальные» голоса Марго Робби и Райана Гослинга. Показы пройдут в 120 российских городах.

Заявлялось, что сеансы начнутся с 16 сентября, но в столице уже стартовали показы. Билеты есть в продаже на официальных сайтах кинотеатров.

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