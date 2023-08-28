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Сегодня, 19:15

Где смотреть «Оппенгеймер» в Москве: актуальная информация

Где смотреть «Оппенгеймер» и «Барби» в кинотеатрах России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
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Фильм об американском физике Роберте Оппенгеймере, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия, бьет рекорды в мировом прокате (собрано более 700 миллионов долларов). Главную роль сыграл Киллиан Мерфи.

О фильме «Оппенгеймер»

В основу фильма легла книга Мартина Шервина и Кая Берда «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея», которая была издана в 2005 году. За эту работу авторы были удостоены Пулитцеровской премии.

Действие сюжета разворачивается в период Второй мировой войны. В 1939 году физик Роберт Оппенгеймер возглавляет «Манхэттенский проект», целью которого является разработка ядерной бомбы.

Афиша фильма «Оппенгеймер»
Фото Global Look Press

Где смотреть «Оппенгеймер» в Москве?

В России фильм Нолана не выйдет в легальном прокате из-за санкций. При этом некоторые источники обрадовали россиян новостью, что в крупных городах громкую премьеру покажут на больших экранах. Российские кинотеатры планируют представить «запрещенные» новинки в качестве «предсеансового обслуживания». Это пиратская копия, но в оригинальном качестве и с качественным дублированным переводом.

Некоторые издания даже указывали список кинотеатров, где можно будет посмотреть биографический фильм. Среди них Foster Cinema, Silver Cinema, КИНОград, Киномакс и Мираж Синема.

Однако по информации издания Mash, «Оппенгеймер» не покажут в России. На это был получен «запрет от вышестоящих инстанций». Но ограничение не распространяется на другую громкую премьеру года «Барби». Фанаты ожидают в сентябре посмотреть картину о Барбиленде.

Министерство культуры РФ сообщило, что не получало заявок на картины «Оппенгеймер» и «Барби». Также на момент публикации материала, билетов на премьеру нет в продаже ни в одном из кинотеатров столицы.

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