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1 апреля, 15:33

Гендиректор «Динамо» рассказал подробности получения знака отличия Правительства Москвы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на получение знака отличия правительства Москвы.

«Это связано в основном, как мы это воспринимаем, с той нашей проактивной позицией по привлечению молодой аудитории. Это наши матчи с медиафутбольными командными, МКС, который мы проводили, Братский кубок, который мы делаем для традиционной семейной аудитории. На матче с «Оренбургом», например, вы же видите, было очень много семейной аудитории. Процент детей на стадионе на отдельных матчах у нас достигает 15-20 процентов. Мы стараемся двигаться в этом направлении, работы на будущее. Мы видим в этом приоритет. Возможно, это и была та самая оценка», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее президент Московской федерации футбола Александр Старцев вручил Пивоварову знак отличия правительства Москвы «За развитие Московского спорта».

Церемония вручения прошла 29 марта на «ВТБ Арене» перед началом матча между «Динамо» и «Оренбургом».

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ФК Динамо (Москва)
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