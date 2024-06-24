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Сегодня, 09:15

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Газизов прокомментировал трагедию в Дагестане

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал трагедию, произошедшую накануне в Дагестане.

«От лица футбольного клуба «Динамо» и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Сил и терпения всем дагестанцам в эти тяжелые дни. У терроризма нет национальности, нет религии. Дагестан — это территория мира и единства представителей всех конфессий», — сказал Газизов.

Он уверен, что компетентные органы сделают все возможное, чтобы все виновные были наказаны.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, в связи с чем были возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, пострадало более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских.

ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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