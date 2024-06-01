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Сегодня, 16:10

Генсек ОКР Плитухин: «Форум юных олимпийцев — одно из наших флагманских мероприятий»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин объяснил, почему традиционный Международный форум юных олимпийцев в нынешнем году переехал из Москвы в Якутск.

«Форум — одно из флагманских мероприятий ОКР, которое мы проводим с 2018 года. За предыдущие годы в нем приняли участие представители более чем 30 стран. И особо символично, что очередной форум проходит в год семьи. Наша основная целевая аудитория — юные спортсмены, те, кого мы определяем как олимпийский резерв страны. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет со всей России — это костяк, из которого вырастет новая элита нашего спорта.

Мы сделаем все, чтобы эти ребята смогли выступать на самом высоком международном уровне и показывать результаты. Раньше форум традиционно проходил в Москве, но на этот раз мы решили основные его мероприятия организовать в Якутске. Напомню, что ОКР является соучредителем Игр «Дети Азии» вместе с властями Якутии и Олимпийским советом Азии. Да, несмотря на не всегда адекватную риторику из Лозанны, наши азиатские друзья продолжают поддерживать эту благородную инициативу в деле развития детского спорта», — отметил Плитухин.

Напомним, традиционные Игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. 

ОКР
Дети
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