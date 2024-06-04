Глава Дагестана — о критике члена СПЧ в адрес Нурмагомедова: «Ахмедовой должно быть стыдно упоминать в этом контексте Белгород»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал высказывания члена Совета по правам человека (СПЧ) Марины Ахмедовой в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Ахмедова подвергла критике 35-летнего спортсмена за общение с бывшим президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302 в Ньюарке, пообещавшем ему остановить войну в Палестине.

«Марине Ахмедовой должно быть стыдно упоминать в этом контексте Белгород. У меня хорошие отношения с губернатором области, он знает, что Дагестан всегда готов протянуть руку помощи. Даже сейчас в нашей республике отдыхают дети из Белгородской области. И никто не спрашивает, какая у них религия или национальность» — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Также глава Дагестана отметил, что в данный момент наблюдается «явная тенденция к раскачиванию ситуации» в России.

«Все эти жаркие дискуссии, громкие заявления, некорректные комментарии уводят нас от межнационального и межконфессионального согласия, без которого наша страна невозможна!» — добавил Меликов.

Нурмагомедов был секундантом Ислама Махачева во время поединка против Дастина Порье на турнире UFC 302, который проходил в ночь на 2 июня в Ньюарке (США). 32-летний россиянин победил своего соперника сабмишном в пятом раунде и в третий раз защитил титул UFC в легком весе.

Нурмагомедов завершил свою карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. На его счету 29 побед в 29 профессиональных поединках ММА.