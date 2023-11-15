Глава IBA Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический ринг

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический боксерский ринг.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографии с религиозным деятелем.

Умар Кремлев и Папа Римский Франциск. Фото соцсети Умара Кремлева, Telegram

«IBA для каждого его участника, спортсмена, тренера, функционера — это боксерский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь», — подписал фото Кремлев.

Также спортивный функционер добавил, что вера и спорт должны всегда следовать вместе.

Кремлев поговорил с понтификом по завершении традиционной всеобщей аудиенции.