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15 ноября, 23:24

Глава IBA Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический ринг

Руслан Минаев
Умар Кремлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический боксерский ринг.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографии с религиозным деятелем.

Умар Кремлев и Папа Римский Франциск.
Фото соцсети Умара Кремлева, Telegram

«IBA для каждого его участника, спортсмена, тренера, функционера — это боксерский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь», — подписал фото Кремлев.

Также спортивный функционер добавил, что вера и спорт должны всегда следовать вместе.

Кремлев поговорил с понтификом по завершении традиционной всеобщей аудиенции.

Бокс
Умар Кремлев
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