Глава IBA Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический ринг

15 ноября, 23:24
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический боксерский ринг.
В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографии с религиозным деятелем.
«IBA для каждого его участника, спортсмена, тренера, функционера — это боксерский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь», — подписал фото Кремлев.
Также спортивный функционер добавил, что вера и спорт должны всегда следовать вместе.
Кремлев поговорил с понтификом по завершении традиционной всеобщей аудиенции.