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Сегодня, 11:21

Глава МВД Германии грозит отказом в выдаче виз российским спортсменам

Виктория Кравченко
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что российским спортсменам может быть отказано в визах, если спортфедерации согласятся с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к соревнованиям.

Она считает, что государства не должны соглашаться на допуск российских спортсменов к проводящимся на их территории соревнованиям. Фезер подчеркнула, что в Германии всегда будут занимать четкую позицию.

«Когда мы организуем международные соревнования в Германии, мы можем действовать соответствующим образом. Мы всегда будем занимать здесь четкую позицию», — цитирует Фезер РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Morgenpost.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230410/sport-1864165483.html
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