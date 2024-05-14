Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 22:31

Глава ОКР Поздняков поздравил Дегтярева с назначением министром спорта РФ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Михаила Дегтярева с назначением на пост министра спорта РФ.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю Михаила Дегтярева с вступлением в должность Министра спорта Российской Федерации. Будем стремиться к долгосрочному конструктивному сотрудничеству с Министерством спорта на благо развития спорта высших достижений, массового и любительского спорта России», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Кроме того, Поздняков поблагодарил Олега Матыцина, который ранее возглавлял Министерство спорта.

Во вторник, 14 мая, члены пленарного заседания Государственной думы РФ проголосовали за назначение 42-летнего Дегтярева на пост министра спорта. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

С 2021 года Дегтярев занимал постгубернатора Хабаровского края.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/855
Михаил Дегтярев
Станислав Поздняков
ОКР
1
0
Читайте также
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дегтярев — о назначении министром спорта РФ: «Чувствую большую ответственность и благодарность»