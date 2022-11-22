Маэстро Мастранджело рассказал, с чем не может смириться в России

Один из самых востребованных дирижеров мира — главный дирижер симфонического оркестра петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело в интервью «СЭ» рассказал о своей любви к России.

— Уже 11 лет ты гражданин России. С чем никак не можешь смириться?

— В быту я никак не могу смириться со стилем вождения в Санкт-Петербурге. Многие водители не умеют даже нарушать правила. Если ты принял решение нарушить, то никому ни в коем случае нельзя мешать. Ты уже нарушил, это твой выбор, не надо портить дорогу другим. На дороге я вижу, что нарушители мешают всем вокруг. Это меня просто выводит из себя!

— С твоими связями, графиком и взглядами на ПДД фамилия Мастранджело частенько появляется в списке нарушителей?

— Не часто, но бывает. Права ни разу не отбирали. Можно сказать, что я мастер нарушать правила, поэтому никогда проблем не было. Если мое нарушение никому не мешает, то я принимаю всю ответственность на себя.

Человеку свойственно ошибаться. Нарушение правил может быть ошибкой. Просто подними руку и покажи, что ты ошибаешься. Этого вполне достаточно. Так и в жизни: ничего не стоит извиниться за поступок или нарушение.

— Чем для тебя стала Россия за годы, что ты провел здесь?

— Это страна, которую я интуитивно любил с детства и которую я полюбил в жизни еще больше, чем ожидал. Тут я нашел все, что хотел в жизни: профессиональное удовольствие, много друзей и красоту.