Марченко — о трагедии в «Крокусе»: «Паники с криком и визгом во время эвакуации не было»

Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко вспомнил, как проходила эвакуация граждан из концертного зала «Крокус Холл Сити» во время соревнований.

«Паники в стандартном понимании (с криком и визгом) не было. Но люди находились в сильно взволнованном состоянии. Они покидали помещение в танцевальной одежде. В том, что на них было в тот момент. Все выбегали на улицу. Кому-то удалось достать машину с подземной парковки, как мне, кому-то — нет. Конечно, страшновато было. Мы же не знали, куда могут двинуться террористы, покинули они комплекс или нет, где засели. Может быть, они как раз внизу. Я забрал машину, посадил в нее детей, чтобы они согрелись, и мы уехали», — приводит слова Марченко RT.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек.