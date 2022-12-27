Гном Гномыч признался, что не очень любит свое прозвище

Российский фигурист, сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, рассказал, что ему больше нравится, когда его называют по имени. Также 9-летний спортсмен сообщил о том, на что любит тратить деньги.

— Саш, вот как тебя чаще называют: Саша или Гном Гномыч?

— Саша, потому что это мое имя.

— Тебе нравится, когда тебя называют Гном Гномыч?

— Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санек нравится, — сказал он в эфире шоу «Секрет на миллион».

— Что купил-то себе?

— Игрушки. Мы с Сеней (младшим сыном Плющенко и Рудковской Арсением. — Прим. «СЭ») каждый день ходили и покупали. Я Сене машинки, а себе — что захочу.