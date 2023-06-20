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Сегодня, 16:39

Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который направлен на интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта Российской Федерации, информирует ТАСС.

Документ был внесен в палату в апреле 2023 года правительством РФ. В пояснительной записке отмечается, что необходимо как можно скорее интегрировать новые регионы в правовое поле РФ в области физкультуры и спорта, переходный период определен до 1 января 2026 года.

Законопроектом предлагается регламентировать вопросы: создания и государственной аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, почетных спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР, Украины.

Источник: ТАСС
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