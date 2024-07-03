Госдума разрешила спортивным профессиональным лигам организовывать турниры с иностранцами

Госдума РФ на пленарном заседании приняла законопроект, позволяющий профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования с участием иностранцев, не завися от международных спортивных федераций.

Как сообщает ТАСС, законопроект, внесенный комитетом по физической культуре и спорту, был принял во втором и третьем чтениях.

Согласно закону, профессиональная спортивная лига вправе сама разрабатывать и утверждать регламенты таких соревнований, а также устанавливать спортивные санкции в отношении клубов, тренеров, спортсменов и судей. Также лига может утверждать условия и порядок перехода спортсменов и тренеров в другие профессиональные клубы, и определять размер денежных выплат в связи с этими переходами.

Министерство спорта России установит перечень видов спорта, для которых профессиональная лига вправе утверждать условия и порядок перехода спортсменов и тренеров.