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Сегодня, 13:00

Госпитализированный фигурист Костомаров все еще находится в тяжелом состоянии

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона танцах на льду Романа Костомарова не изменилось, сообщает супруга фигуриста Оксана Домнина РИА «Новостям».

45-летний фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позже «СЭ» сообщал, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз».

Он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230116/kostomarov-1845151939.html
Фигурное катание
Роман Костомаров
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