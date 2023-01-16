Госпитализированный фигурист Костомаров все еще находится в тяжелом состоянии

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона танцах на льду Романа Костомарова не изменилось, сообщает супруга фигуриста Оксана Домнина РИА «Новостям».

45-летний фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позже «СЭ» сообщал, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз».

Он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.