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23 марта, 15:23

Дрозд о донорстве крови: «Это консолидация и желание помочь. Всех задела эта огромная трагедия»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд ответил на вопрос «СЭ» о донорстве крови после теракта в «Крокус Сити Холл».

«Пришло очень много людей, большие очереди. Но большинство из них с положительным резусом. Врачи искали отрицательный резус, если такой был — человека сразу выдергивали. Все эти очереди говорят о том, что всех задела эта огромная трагедия. Это ответ, консолидация, желание помочь, сдать свою кровь», — сказал Дрозд «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.

Григорий Дрозд
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