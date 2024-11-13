Губернатор Самарской области выступил против растраты бюджетных средств на спортивные клубы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил намерение бороться с растратой бюджетных денег на профессиональный спорт, так как средства якобы могут попадать к людям, никак не связанным с регионом.

«В профессиональном футболе и хоккее нами пытаются манипулировать определённые группы людей, которые зарабатывают сотни миллионов рублей из бюджетных средств Самарской области. Они не имеют никакого отношения к Самаре. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы. Я каждый день душой болею за то, чтобы не воровали деньги из бюджета. Я это буду последовательно пресекать. Меня поймут, когда появятся новые объекты, и при этом команды останутся там, где они находятся, но в совершенно других условиях», — заявил Федорищев на совещании областного правительства.

Политик также напомнил, что Самарская область занимает 83-е место в стране по спортивной инфраструктуре.