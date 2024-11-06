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Сегодня, 11:33

Губерниев иронично отреагировал на итоги президентских выборов в США

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предварительную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Мне на выборы не то чтобы все равно, но у нас на Сходне почему-то перестала работать последняя круглосуточная аптека. Как это связано с выборами в США, толком еще предстоит выяснить. То ли мы все тут стали сильно здоровые и больше никто за лекарствами не ходит, если вечером что-то случится. Поэтому волнует вопрос: подсчет голосов на Аляске после Мичигана как-то повлияет на открытие круглосуточной аптеки на Сходне? А что касается того, что нас ждет, — ничего хорошего нас не ждет. Тактически могут быть какие-то приятности, но стратегически — ничего хорошего», — сказал Губерниев «СЭ».

По данным издания The Hill, 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.

Ранее Дональд Трамп уже был президентом США с 2017 по 2021 год.

Александр Абустин

Дмитрий Губерниев

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