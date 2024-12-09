Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 06:29

Губерниев: «Обсудим с Дегтяревым возвращение российских спортсменов на международную арену»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал какие вопросы он намерен обсудить с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в качестве его советника на общественных началах.

«Самое главное — это возвращение российских спортсменов на международную арену. У меня тоже есть контакт с коллегами, которые формируют общественное мнение на Западе. Также важно уделить внимание развитию детско-юношеского спорта в России, обеспечению детей доступными секциями, о чем говорил и президент страны. Я выступаю как журналист, как представитель четвертой власти», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ранее комментатор сообщал, что готовит документы для назначения на пост советника министра спорта РФ.

Источник: Metaratings.ru
4
Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Психотерапевт рассказал о способах найти общий язык с ребенком
В ДНР за неделю сорвали 108 атак украинских беспилотников
В США арестовали мужчину по делу об убийстве 41-летней давности
Сегодня
Вчера
Неделя