Губерниев: «Обсудим с Дегтяревым возвращение российских спортсменов на международную арену»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал какие вопросы он намерен обсудить с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в качестве его советника на общественных началах.

«Самое главное — это возвращение российских спортсменов на международную арену. У меня тоже есть контакт с коллегами, которые формируют общественное мнение на Западе. Также важно уделить внимание развитию детско-юношеского спорта в России, обеспечению детей доступными секциями, о чем говорил и президент страны. Я выступаю как журналист, как представитель четвертой власти», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ранее комментатор сообщал, что готовит документы для назначения на пост советника министра спорта РФ.