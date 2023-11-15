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Сегодня, 20:07

Губерниев оскорбил комментатора «Матч ТВ» Шнякина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил коллегу по «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.

Ранее Шнякин удивился, что его совместный репортаж с Романом Трушечкиным на финале ЧМ-2022 не попал в список номинантов ежегодной премии ТЭФИ. При этом на награду претендуют два эфира с участием Дмитрия Губерниева.

Кроме того, Шнякина поддержал другой футбольный комментатор Константин Генич.

«Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно...Рома — держись!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Скандал на&nbsp;ТЭФИ: Дмитрий Шнякин, Дмитрий Губерниев, Константин Генич и&nbsp;Георгий Черданцев. «Скандал ТВ»: комментаторы «Матча» Генич, Шнякин и Губерниев поссорились из-за ТЭФИ

Дмитрий Губерниев
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Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича