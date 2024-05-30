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Сегодня, 12:31

Губерниев — о смерти Заворотнюк: «Светлая память замечательной Насте»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк.

«Светлая память замечательной Насте Заворотнюк! Был с ней знаком, мы работали вместе... Светлый человек, талант и красотка...» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.

Дмитрий Губерниев
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