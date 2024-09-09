Губерниев — о Маслякове: «Он сопровождал меня всю жизнь, олицетворяя отечественное телевидение»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова.

Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких.

«Александр Масляков ушел!!! Легенда нашего ТВ!!! Он сопровождал меня всю жизнь, олицетворяя отечественное телевидение, блестящий ведущий и большой профессионал... Светлая память мастеру», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».