Губерниев — о поддержке израильских спортсменов со стороны МОК: «Это лицемерие и фарисейство чистой воды»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление МОК об отношении к представителям Израиля.

«Ну, это лицемерие и фарисейство чистой воды. Абсолютное двуличие, тут даже комментировать нечего. То есть русские и белорусы должны за все страдать, а ко всем приняты такие правила. Поэтому это абсолютное двуличие, абсолютное» — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.