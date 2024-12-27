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Сегодня, 17:55

Губерниев верит, что россиян будут допускать на международные соревнования в 2025 году

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования в 2025 году.

«Очень надеюсь, что наших спортсменов со следующего года будут допускать на международные соревнования. С содроганием думаю: «Неужели получится съездить на чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году в Сингапур?» Посмотреть и поработать на этом великом виде спорта и прокомментировать его с Панкратовым... Конечно, ничего нельзя загадывать. Главное, чтобы наши спортсмены поехали», — сказал Губерниев «СЭ».

В большинстве видов спорта россияне отстранены от участия в турнирах международных спортивных федераций с 2022 года.

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Дмитрий Губерниев
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