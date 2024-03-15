Губерниев — о Ширвиндте: «Я сижу и рыдаю...Такие люди должны быть среди нас вечно»

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Александра Ширвиндта на 90-м году жизни.

«Мы были знакомы. Поверить в это совершенно невозможно. Есть ощущение, что такие люди должны быть среди нас вечно. Он был целой вселенной и галактикой. Он непросто любимый артист, друг и блестящий рассказчик. Вся российская культура очень много потеряла. Это очень большая потеря для всех нас. Он был биатлонным фанатом. Он старался не пропускать мои эфиры, звонил мне на рекламных паузах. Он интересовался лыжами, прыжками в воду. Я гордился, что во время крупных турниров по прыжкам в воду каждый раз поздравлял его с днем рождения. Это огромная потеря лично для меня и для всей российской культуры. Я его безумно люблю. Мне будет очень сильно его не хватать. Я сижу и рыдаю...», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ширвиндт с 2000 по 2021 годы был художественным руководителем Московского академического театра сатиры. В 2021 году он занял пост президента Театра.

Ширвиндт был болельщиком московского «Торпедо», которое сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге.